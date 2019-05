Ermöglicht wird dieses Projekt durch ein ehrenamtliches Schrauberteam. Dieses leitet die Teilnehmer zum Wiederaufbau oder zu kleinen ­Re­paraturen von defekten Rädern an. (Hendrik Schmidt/ dpa)

Gemeinsam Schrauben verbindet. ­Deshalb fährt Fahrraddoktor Andreas Kalkosky mit seinem zur Fahrradklinik umgebauten Transporter regelmäßig vier Flüchtlingsunterkünfte und zwei ­Treffpunkte in Bremen an, um mit jungen Geflüchteten gemeinsam defekte Räder zu reparieren.

In der mobilen Fahrradwerkstatt erwerben geflüchtete Kinder und Jugendliche handwerkliche Fähigkeiten. Ein ehrenamtliches Schrauberteam um Andreas Kalkosky leitet sie zum Wiederaufbau oder zu kleinen ­Re­paraturen von defekten Rädern an. Die 13 Teammitglieder arbeiten an den Rädern ihrer Kollegen, setzten ihre frisch erworbenen handwerklichen Fähigkeiten, aber auch bei der gemeinsamen Reparatur von Rädern anderer Bremer ein. Im vergangenen Jahr wurden 953 Fahrräder repariert und 91 neu aufgebaut.

In dem Projekt mobile Fahrradklinik erwerben die Kinder und Jugendlichen unter Anleitung von Freiwilligen des Malteser Hilfsdienstes gleichzeitig sogenannte Soft Skills, also Möglichkeiten, sich besser auszudrücken und in Gruppen zu arbeiten. Kundige Bremerinnen und Bremer stehen ihnen zur Seite, geben Anleitungen oder Hilfe, wenn erforderlich und gewünscht. So können sich die jungen Menschen auf mehreren Ebenen weiter entwickeln und kommen mit anderen in Kontakt, die sie sonst gar nicht kennenlernen würden.

Wie wichtig Mobilität für Flüchtlinge ist, damit sie die Umgebung und die Mitmenschen kennenlernen, steht außer Zweifel. Umso schöner, wenn sie per Rad unterwegs sein können, das sie selbst fit für den Straßenverkehr gemacht haben.

An jedem ersten und dritten Sonnabend im Monat bietet die mobile Fahrradklinik der Malteser von 10 bis 13 Uhr unter anderem ihre Dienste auf dem Gröpelinger Bibliotheksplatz an. Die Basis ist im Jugendfreizeitheim Oslebshausen, Oslebshauser Heerstraße 225. Dort gibt es eine eigene Werkstatt, in der freitags von 14.30 bis 18.30 Uhr ein fester Reparaturtermin angesetzt ist.

Weitere Informationen

Wer sich für dieses Projekt mit wenigen Stunden pro Woche engagieren möchte, kann sich direkt beim Projektleiter Andreas Kalkosky unter der Telefonnummer 01 52 / 27 18 79 98 oder per E-Mail an Andreas.Kalkosky@malteser.org melden.