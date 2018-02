Die Demonstranten zogen durch die Obernstraße zu ihrer Abschlusskundgebung auf dem Marktplatz. (Michael Rabba)

Rund 260 Menschen nahmen laut Polizei an der Demonstration teil, die sich gegen den türkischen Militäreinsatz gegen Kurden in der syrischen Provinz Afrin richtete. "Überall ist Afrin, überall ist Widerstand. Stoppt die Massaker in West-Kurdistan" lautete das Motto der Demonstranten.

Die Versammlung startete um 15 Uhr mit einer Auftaktkundgebung an der Waller Heerstraße. Gegen 15.30 Uhr brachen die von einem Lautsprecherwagen angeführten Demonstranten auf und liefen über die Waller Heerstraße, die Utbremer Straße, den Breitenweg, die Bürgermeister-Smidt-Straße und die Obernstraße bis zum Marktplatz.

Auf der Waller Heerstraße kam es zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen Außenstehenden und Teilnehmern des Aufzuges, in dessen Verlauf auch Gegenstände geworfen wurden, teilt die Polizei mit. "Eine beteiligte Person wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an."

Eine Polizistin verletzte sich bei dem Einsatz leicht, war aber weiterhin dienstfähig, wie es im Einsatzbericht der Beamten weiter heißt. Nach ersten Erkenntnissen habe es keine weiteren Verletzten gegeben, der weitere Verlauf und die Abschlusskundgebung um 17.40 Uhr seien friedlich gewesen. (wk)