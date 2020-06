Max und Emma freuen sich über den Spielplatz in der Schenkendorfstraße in Schwachhausen, der wie über 100 Spielplätze in Bremen in guten Zustand ist. (Christina Kuhaupt)

Seit vier Jahren steht dem Sozialressort von Senatorin Anja Stahmann (Grüne) deutlich mehr Geld für die Investition in die öffentlichen Spielplätze in Bremen zur Verfügung. Im Jahr 2016 hatte der Bremer Senat das Budget von 325.000 Euro auf 1.025.000 Euro angehoben. Diese Entscheidung macht sich nun bezahlt, wie neue Zahlen zum Zustand der Spielplätze belegen. 107 der 196 öffentlichen Spielplätze befinden sich in einem guten Zustand, das sind 26 mehr als noch vor zwei Jahren.

Gleichzeitig sank die Zahl der Spielplätze, die in einem schlechten Zustand sind, von 19 auf 7. „Wir können mit der Entwicklung zufrieden sein“, sagt Bernd Schneider, Sprecher des Sozialressorts. Alleine mit dem Doppelhaushalt 2018/2019 habe es 266 Investitionen auf 111 Spielplätzen gegeben, 2017 seien es nur halb so viele gewesen. „Die Qualität der Spielplätze verbessert sich dadurch schrittweise.“ Nachlassen dürfe man jedoch nicht. „Das Budget muss dauerhaft zur Verfügung stehen, um den guten Zustand der Spielplätze weiterhin gewährleisten zu können“, sagt Schneider.

Hohe Investitionen in Gröpelingen und Walle

Besonders in Gröpelingen und Walle wurde in den vergangenen beiden Jahren kräftig investiert. Waren 2017 noch 21 der 25 öffentlichen Spielplätze in einem mittleren oder schlechten Zustand, sind nun 16 der 25 Spielplätze in einem guten Zustand. Auch Alina Mielczarek sieht eine positive Entwicklung. Sie betreut als Assistentin im Innenressort das Projekt „Sichere und saubere Stadt“ und kümmert sich hier vor allem um die Stadtteile Gröpelingen und Walle.

„Wir haben mit unseren Maßnahmen für Verbesserungen gesorgt, die nun sichtbar werden“, sagt Mielczarek. Viele Spielplätze in Gröpelingen und Walle seien verdreckt und vermüllt gewesen oder von Alkoholikern genutzt worden. Mit einer gesetzlichen Regelung sei man dagegen nun erfolgreich vorgegangen.

Aus den neuen Zahlen geht jedoch auch hervor, dass in Bremen gegenüber dem Jahr 2017 inzwischen fünf öffentliche Spielplätze weniger zur Verfügung stehen. „Drei Spielplätze wurden an Kitas abgegeben, ein weiterer Spielplatz wurde fälschlicherweise in der Statistik geführt“, erklärt Behördensprecher Bernd Schneider. Lediglich ein öffentlicher Spielplatz sei aufgegeben und ersatzlos gestrichen worden, sagt der Sprecher des Sozialressorts.

Noch auffälliger ist allerdings, dass fünf der sieben Spielplätze, die sich in einem schlechten Zustand befinden, in Hemelingen und Osterholz liegen. Jörn Hermening, parteiloser Ortsamtsleiter von Hemelingen, kann das erklären. „Der Spielplatz an der Mitteldorfer Straße befindet sich bereits in der Neuplanung, und die Neuplanung des Spielplatzes „An der Lieth“ in Mahndorf ist bereits fertig. Hier haben allerdings erst Arbeiten des Kampfmittelräumdienstes und dann archäologische Arbeiten für eine zweijährige Verzögerung gesorgt.“

Hemelingen ist auf einem guten Weg

Der Spielplatz am Kaufunger Weg soll an eine Kita abgegeben werden, auf zwei Spielplätzen in Osterholz kam es zudem zu Vandalismus. Jörn Hermening sieht die Stadtteile Hemelingen und Osterholz, in denen 15 der 37 Spielplätze in einem guten Zustand sind, deshalb insgesamt auf einem guten Weg. „Ich mecker ja gerne, aber da gibt's momentan nichts zu meckern. Das Amt für Soziale Dienste macht das zurzeit sehr gut.“ Vor drei Wochen sei er mit Vertretern der Sozialbehörde in Sebaldsbrück unterwegs gewesen, um verschiedene Spiel- und Grünflächen zu überprüfen. Hier sei dem Stadtteil erneut viel Unterstützung zugesichert worden, sagt der Hemelinger Ortsamtsleiter.

Noch zufriedener kann derzeit wohl nur Gudrun Eickelberg (Grüne), Sprecherin des Beirates in Schwachhausen, sein. In ihrem Stadtteil sowie in der Vahr befinden sich 26 der 29 öffentlichen Spielplätze in einem guten Zustand, die drei weiteren sind in einem mittleren Zustand. „Durch die Erhöhung des Budgets für Spielplätze im Jahre 2016 konnten wir einige Verbesserungen und notwendige Sanierungen durchführen“, sagt Eickelberg.

Der Beirat habe zudem in Gesprächen mit dem Amt für Soziale Dienste den Zustand jedes einzelnen Spielplatzes in Schwachhausen unter die Lupe genommen. „So konnten wir die Verbesserungen da erreichen, wo es am notwendigsten war.“ Wunschlos glücklich ist Gudrun Eickelberg allerdings nicht. „Wir würden es begrüßen, wenn Spielplätze auch behindertengerecht gestaltet wären und wenn nicht mehr brauchbare Spielgeräte schneller ersetzt würden.“ Ein Argument, dass eine Beibehaltung des Budgets von knapp einer Million Euro rechtfertigen würde.