Der Vorstoß der Grünen-Fraktion zum unkomplizierteren Übergang in Kindergärten und Grundschulen für die sogenannten Kann-Kinder stößt weitestgehend auf Zustimmung. Die Fraktion der Linken begrüßt vor allem den Vorschlag, künftig nur noch die 3.-Quartalskinder in die Elementargruppen von Kindertageseinrichtungen aufzunehmen. Die Kinder, die im vierten Quartal eines Jahres geboren wurden, würden so ein Jahr länger in der Krippe betreut. „Dieser Vorschlag würde einen Fehler des U3-Ausbaus teilweise rückgängig machen“, sagte Sofia Leonidakis, kinderpolitische Sprecherin der Linken. Viele Wickelkinder würden für die Fachkräfte eine enorme Mehrbelastung bedeuten. Auch die FDP-Fraktion hält die Idee für sinnvoll. “Sie darf aber nicht vom eigentlichen Problem bei der Einschulung ablenken. Das jetzige Aufnahmeverfahren ist unflexibel und berücksichtigt nicht wirklich die Bedürfnisse von Eltern und Kindern“, kommentierte Bildungspolitikerin Julie Kohlrausch.

Grundsätzlich schließt sich auch die CDU-Fraktion dieser Meinung an. Es sei richtig, die Karenzzeiten zwischen dem Übergang von Krippe und Kindergarten kritisch zu überprüfen, sagte die bildungspolitische Sprecherin der Fraktion, Sandra Ahrens. Allerdings müsse der Ausbau von Betreuungsplätzen an erster Stelle stehen. „Wenn wir Kinder wie auf dem Verschiebebahnhof hin- und her rangieren, helfen wir auch keiner Familie", so Ahrens weiter.

Herbe Kritik kommt indes vom Zentralen Elternbeirat (ZEB), der den Vorstoß „lächerlich“ nennt. Der ZEB kämpfe seit Jahren dafür, dass das Aufnahmeverfahren an den Bedürfnissen der Eltern und der Kinder ausgerichtet wird. Bei der Initiative Grünen ginge es jedoch nur darum, ein eigens geschaffenes, verkorkstes Aufnahmeverfahren auf vernünftige Beine zu stellen.