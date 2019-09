Zwei Auffahrunfälle hat es am Sonntag auf der A 27 gegeben. (Archivbild) (Maximilian von Lachner)

Am Sonntag hat es auf der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven zwei Auffahrunfälle mit mehreren Verletzten gegeben. Nach Polizeiangaben wurden zwei Personen dabei schwer verletzt.

Ein 81-Jähriger fuhr auf dem mittleren Fahrstreifen in Höhe der Anschlussstelle Industriehäfen, übersah das Stauende und prallte auf ein stehendes Auto, das wiederum in den Wagen davor krachte. Der 81-Jährige und seine gleichaltrige Frau verletzen sich leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall verlängerte sich der Stau.

Nur wenige Minuten später übersah eine 72-Jährige das Stauende und fuhr auf der linken Fahrspur auf einen BMW, der in den davor stehenden Wagen krachte. Die 72-Jährige und ihr 75 Jahre alter Beifahrer verletzten sich leicht, die 35-jährige BMW-Fahrerin sowie ihr achtjähriger Sohn erlitten schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Insassen im Wagen davor, 25, 21 und 23 Jahre alt, verletzten sich leicht.

Bis etwa 16 Uhr waren alle drei Fahrstreifen gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehr als 100.000 Euro.