Ein Feuer hat in der Nacht zum Freitag zwei Autos an der Lahnstraße in der Bremer Neustadt völlig zerstört. Wie die Polizei berichtet, hatte eine Anwohnerin gegen 1.30 Uhr binnen kurzer Zeit zwei Knalle gehört. Als sie aus ihrem Fenster schaute, sah sie, dass zwei nebeneinander stehende Autos brannten, und alarmierte die Polizei. Die Feuerwehr löschte die beiden Wagen, an denen Totalschaden entstand. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0421 / 362 3888 entgegen. (sei)