Ein Tatverdächtiger wurde bereits festgenommen. (Symbolbild) (Björn Hake)

In Habenhausen sind am Osterwochenende zwei Autos vollständig ausgebrannt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach habe in der Nacht zum Ostersonntag gegen 2.30 Uhr in der Straße Morgengärten zunächst ein Seat in voller Ausdehnung gebrannt. Dabei griffen die Flammen auf ein weiteres Fahrzeug über, das ebenfalls komplett ausbrannte. Kleine Flammen an einem dritten Wagen konnte ein Zeuge ersticken, bevor die Feuerwehr eintraf und die Brände vollständig löschte.

Die Polizei nahm nach ersten Ermittlungen einen 55-jährigen Mann fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde bereits Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen. Die Ermittlungen dauern an. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0421/ 362 38 88 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. Die Polizei sucht neben Personen, die in der Nacht zu Ostersonntag Beobachtungen gemacht haben, auch solche, denen ein Cabrio in der Wohnstraße aufgefallen ist.