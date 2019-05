Unbewohnte Gebäude in Flammen

Zwei Brände in Bremerhaven

Jan-Felix Jasch

Es brennt wieder in Bremerhaven: Am Donnerstag kam es in der Stadt zu zwei Bränden. Ob sie im Zusammenhang mit einer Brandserie stehen, ist noch unklar.