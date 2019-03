Sonnenstrahlen in Knoops Park. (ionutcodrinamariei)

Eine Suchmaschine für Ferienhäuser hat ein Ranking der beliebtesten deutschen Stadtparks erstellt. Darin sind öffentliche Parks in Städten mit mehr als 150.000 Einwohnern und mehr als 100 Google-Bewertungen berücksichtigt.

Auch Platz eins liegt der Volkspark Wuhlheide in Berlin, bei 122 Bewertungen hat er 4,8 von fünf möglichen Sternen erhalten. Knapp dahinter liegt der Park des Schloss Sanssouci in Potsdam. Bei 8941 und damit deutlich mehr als für alle anderen Parks liegt die Durchschnittsnote bei 4,7. Auf Platz vier liegt der Hamburger Park Planten un Blomen.

Der Bremer Rhododendronpark ist mit einer Note von ebenfalls 4,7 bei 1457 Bewertungen auf dem fünften Platz gelandet. Der Park führt die zweitgrößte Rhododendron-Sammlung der Welt. Auf dem Gelände befindet sich auch der Botanische Garten, in dem das ganze Jahr über verschiedene Pflanzen wachsen.

Der zweite Bremer Park ist Knoops Park an der Lesum. Er rangiert auf dem neunten Rang, ebenfalls mit einer Bewertung von 4,7 bei 453 Bewertungen. Der Park ist 65 Hektar groß und insgesamt rund sieben Kilometer lang. Ursprünglich gehörte das Landgut dem Kaufmann Ludwig Knoop, der im 19. Jahrhundert den Auftrag gab, einen englischen Landschaftspark anzulegen. Ein Landschaftsarchitekt mischte einheimische und ausländische Einflüsse, legte unter anderem steinerne Treppen und Aussichtsplattformen an. Jeden Sommer findet das Klassikfestival "Sommer in Lesmona" in dem Park statt.

Das komplette Ranking

Volkspark Wuhlheide, Berlin. Bewertung auf Google: 4,8 bei 122 Reviews Park Sanssouci, Potsdam. 4,7 bei 8.941 Reviews Großer Garten, Dresden. 4,7 bei 4.506 Reviews Planten un Blomen, Hamburg.4,7 bei 3.695 Reviews Rhododendron-Park, Bremen. 4,7 bei 1.457 Reviews Schlossgarten Charlottenburg, Berlin. 4,7 bei 1.096 Reviews Schlossgarten Karlsruhe, Karlsruhe. 4,7 bei 932 Reviews Hohenheimer Gärten, Stuttgart. 4,7 bei 557 Reviews Knoops Park, Bremen. 4,7 bei 453 Reviews Staatspark Karlsaue - Karlswiese, Kassel. 4,7 bei 269 Reviews

Methodik

Das Ranking basiert auf Google-Daten, die im Februar 2019 erhoben worden sind. Das Suchmaschinen-Portal hat 380 kostenfreie Parks, in Städten mit mehr als 150.000 Einwohnern, verglichen. Die Parks sind zunächst nach dem Wert ihrer durchschnittlichen Bewertung und im Anschluss nach Anzahl der von Nutzern geschriebenen Reviews sortiert. Parkanlagen, die bei Google nicht als solche gekennzeichnet sind, wurden in dem Ranking nicht berücksichtigt.