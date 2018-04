Die Bürgermeister Rainer Ditzfeld (Achim, links) und Carsten Sieling (Bremen) planen für "ein Sahnestück in der Region". (Christina Kuhaupt)

Bremen und Achim machen bei der Entwicklung des Gewerbegebietes Achim-West gemeinsame Sache. Das war doch in der Vergangenheit nicht immer so?

Sieling: Wir beide waren uns in den vergangenen Monaten immer einig.

Ditzfeld: Nicht nur wir beide waren uns einig. Auch Mitarbeiter in den verschiedenen Fachabteilungen haben sehr gut zusammengearbeitet. Das war auch eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir bei Achim-West mit einer Zunge sprechen konnten. Das von außen ab und zu auch mal Steuerfeuer reinkommen, ist nicht mehr der Rede wert.

Dann könnten Sie doch nun der Bremer FDP-Fraktionsvorsitzenden Lencke Steiner und ihrer Firma, dem mittelständischen Verpackungshändler W-Pack Kunststoffe, ein Angebot machen, sich im Gewerbegebiet Achim-West niederzulassen. Das sollte es ja laut Frau Steiner bereits an anderer Stelle in Achim gegeben haben.

Ditzfeld: Wir haben seit einiger Zeit keinen einzigen Quadratmeter Gewerbefläche mehr zur Verfügung. Warum hätten wir also proaktiv versuchen sollen, Bremer Unternehmen abzuwerben? Das haben wir damals nicht gemacht und das tun wir heute erst Recht nicht.

Sieling: Das Märchen von Frau Steiner war schon ein starkes Stück. Wir entwickeln mit Achim-West Perspektiven, die natürlich auch Bremer Unternehmen, die sich erweitern, wachsen und Arbeitsplätze schaffen wollen, nutzen können. Das ist mir aus Bremer Sicht lieber, als wenn Unternehmen nach Hamburg oder in andere Regionen gehen und für uns verloren sind. Wer in Achim-West seinen Arbeitsplatz hat, wird weiterhin in Bremen wohnen und als Einwohner Steuern zahlen. Das ist der Gewinn.

Welche Unternehmen hätten Sie denn gerne in Achim-West? Welche Arbeitsplätze sollen da entstehen?

Ditzfeld: Wir wissen ja, dass die Hansalinie eher für Automotive, also für Zulieferer von Mercedes vorgesehen ist. Ich gehe davon aus, dass wir in unseren nächsten Gesprächen eine Regelung finden werden, welche Unternehmen besser an die Hansaline oder nach Achim-West passen. So wie wir bisher zusammengearbeitet haben, sehe ich auch keine Probleme, dass wir uns bei solchen Anfragen mit Bremen einig werden. Wenn also bei uns in Achim jemand aus der Automobilwirtschaft anruft, sagen wir ihm, dass die Hansalinie vielleicht besser geeignet wäre. Umgekehrt könnte es in Bremen durch die Wirtschaftsförderung zugunsten der Stadt Achim aber natürlich auch sein. Wir müssen Bremen und Achim als Region ansehen und nicht jeder seine eigene Kirchturmspolitik machen, sondern über die eigenen Grenzen hinwegschauen.

Also würde ein Verpackungshändler wie W-Pack Kunststoffe gut nach Achim-West passen?

Sieling: Wir haben mit dem in Auftrag gegebenen Gutachten eine Bestätigung, dass sich das Projekt für Bremen und Achim lohnt. In den kommenden Monaten werden wir schauen, mit welcher Strategie wir das Gebiet anlegen. Es ist ein Sahnestück in der Region. Es gibt keine bessere Lage als zwischen zwei Autobahnen. Wir werden weiterhin den Bedarf an Ansiedlungsflächen haben sowohl für Mercedes wie auch für andere Industrien. Vielleicht auch stärker im Logistikbereich. Das werden wir sorgsam und gemeinsam abwägen und keinesfalls gegeneinander.

Um konkreter zu werden: Inwiefern profitieren die jeweiligen Städte von der gemeinsamen Entwicklung des Gewerbegebietes?

Sieling: Erst einmal haben wir damit mehr Arbeitsplätze für die Menschen bei uns in der Region. Die entstehen hier und nicht irgendwo anders auf der Welt. Beide Städte haben den Effekt, dass die Steuereinnahmen steigen. Ein Großteil der Menschen, die dort arbeiten werden, wohnen dann in Bremen und sind Steuerzahler. Sie bringen uns des Weiteren im Rahmen des Länderfinanzausgleichs positive Effekte.

Ditzfeld: Durch die ganzen fiskalischen Effekte, die das Gutachten herausgearbeitet hat, ist Bremen Nutznießer als Stadt, aber auch gleichzeitig als Land. Unser Anteil bleibt nicht nur bei uns in Achim, sondern geht zu Teilen auch ans Land Niedersachsen und über die Kreisumlage an den Landkreis Verden. Es ist also eine Win-Win-Situation für alle Seiten.

Laut dem Gutachten soll Bremen etwas mehr an Einwohnern profitieren.

Ditzfeld: Wie das dann genau aussehen wird, wird sich zeigen.

Sieling: Wenn Achim das Gebiet alleine entwickeln würde, würde es länger dauern und viele der Beschäftigten würden am Ende trotzdem in Bremen wohnen. Durch die Kraft zweier Städte und Bremen als Großstadt und Land als Partner geht es natürlich schneller.

Ditzfeld: Das Projekt ist mal gestartet als Verkehrsentlastung für Uphusen – dort führt der Verkehr Richtung Weserpark öfter zu Problemen. Es entsteht eine Entlastung für Uphusen und für den Bremer Osten. Wir hören von den Achimer und Bremer Unternehmen, die dort Tür an Tür arbeiten, dass sie mit ihrer Logistik und ihren Mitarbeitern aus dem Bereich schlecht wegkommen.

Sieling: Die Verbesserung der verkehrlichen Entwicklung war ja schon lange ein Wunsch Bremens. Damit können wir nicht nur Uphusen entlasten, sondern auch den Weserpark und das Gewerbegebiet Bremer Kreuz besser anbinden. Deswegen ist Achim-West seit Jahren ein Schlüsselprojekt für die Region. Das sieht nicht nur Bremen so, sondern auch andere Nachbargemeinden finden diese Entwicklung großartig. Ich hoffe aus bremischer Sicht, dass wir hier nicht nur eine Erfolgsgeschichte schreiben, sondern dass das Ganze Schule macht. Wir wollen Bremen und die Region stark machen.

Was glauben Sie, wann sich die ersten Firmen dort niederlassen. Wie ist der Zeitplan?

Ditzfeld: Wenn alles so weiterläuft, rechnen wir damit, dass das 2022/2023 soweit sein wird. Es ist realistisch, dass dann die ersten Straßen entsprechend hergestellt sind und wir mit den ersten Bauten anfangen können. Das aber nur, wenn der Zeitplan wie geplant eingehalten werden kann. Wir sind ja noch im Planfeststellungsverfahren.

Sieling: Erste Bedingung ist, dass wir erst die Entwicklungen an der Hansaline vorantreiben, dort erschließen wir derzeit den dritten Bauabschnitt, der Mitte der 2020er Jahre voll sein wird. Das ist dann das wirtschaftliche und politische Signal, um mit Achim-West weiterzumachen.

Aber ist neben dem Gewerbepark Hanselinie und Achim-Ost dieses neue Gebiet so dringend notwendig? Gibt es die Nachfrage von Unternehmen?

Sieling: Die Nachfrage drückt richtig. Wir haben mit aller Kraft die Mittel für den dritten Bauabschnitt der Hansaline bereitgestellt, um diesen fertig zu bekommen. Dort haben wir einen genauso hohen Druck. Aus Bremer Sicht wünschen wir uns dort eine hohe Wertschöpfung und eine hohe Arbeitsplatzintensität. Die wertvollen Flächen sollten nicht für Lagerhallen vergeben werden.

Ditzfeld: Wir haben beim Uesener Feld, wo es im Mai hoffentlich eine entsprechende Entscheidung wegen Amazon geben wird, eine Zielvereinbarung mit dem Bürgermeister und der Politik, dass dort pro Hektar mindestens 25 bis 30 Arbeitsplätze geschaffen werden. Das könnte ich mir auch auf der Fläche Achim-West vorstellen. Eine möglichst große Wertschöpfung an dieser so verkehrsgünstig gelegenen Fläche muss da sein.

Sieling: Wir haben ein elementares Interesse daran, dass sich die Region entwickelt. Das müssen wir auch in Bremen lernen, wir dürfen nicht immer nur bis zur Stadt- oder Landesgrenze schauen. Wir sind ein Oberzentrum, eine pulsierende Region, das wirtschaftsstärkste Bundesland und müssen uns im internationalen Wettbewerb behaupten.

Verursacht der Name Amazon bei Ihnen noch gewisse Schmerzen, Herr Sieling? Weil man so einen Anbieter an die Region verloren hat?

Sieling: Bei mir gibt es da gar keine Schmerzen. Wenn sich Amazon dort ansiedelt, ist das von der verkehrlichen Erschließung her richtig. Wir müssen mehr darüber nachdenken, welche Art von Unternehmen sich am Rand einer Großstadt ansiedelt und welche im Zentrum. Ich schaue eher, dass wir forschungsstarke, IT-starke Unternehmen und viele Arbeitsplätze für uns gewinnen.

Was macht Sie eigentlich so sicher, dass die Menschen, die in Achim arbeiten werden, dann in Bremen wohnen?

Sieling: Weil schon heute Menschen, die ihren Arbeitsplatz an der Hansalinie haben, gleichermaßen in Bremen oder in Achim wohnen. Das belegt auch das von uns in Auftrag gegebene Gutachten.

Sie ziehen also die Menschen in die Stadt, die Unternehmen aber raus in die Region nach Niedersachsen?

Sieling: Nein, wir ziehen Unternehmen neu hier her, zur Stärkung der Wirtschaftsstruktur. Wir sorgen dafür, dass die Menschen in unsere beiden Städte und in die Nachbargemeinden kommen. Davon haben alle einen Vorteil.

Ditzfeld: Definitiv. Was die wenigsten wissen: Der größte Arbeitgeber in den ganzen Kommunen im Landkreis Verden ist das Bremer Unternehmen Mercedes.

Laut dem Gutachten wird Bremen vom Gewerbegebiet auf Achimer Boden deutlich profitieren. Wie sieht das dann mit dem finanziellen Anteil Bremens an den Gesamtkosten aus? Ist es dann denkbar, dass Bremen das Finanzierungsloch von zehn bis zwölf Millionen Euro in dem 100-Millionen-Projekt komplett stopft?

Ditzfeld: Wir dürfen jetzt nicht den dritten Schritt vor dem zweiten machen. Bremen hat sich im ersten Schritt mit einer halben Millionen Euro an den Planungskosten beteiligt. Jetzt ist die Vorlage durch den Senat, das ist der nächste Schritt. Vor zehn Jahren hätte keiner damit gerechnet, dass unsere Stadt Achim mal mit der großen Stadt Bremen so etwas zusammen entwickelt. Wir werden gemeinsam darüber sprechen, wie wir das Delta von zehn bis zwölf Millionen abdecken.

Sieling: Wir haben erst einmal geschaut, ob sich das überhaupt lohnt. Und das Gutachten zeigt, dass es sich lohnt, hier zu investieren. Jetzt schauen wir uns an bis Herbst, wie die Kosten sein werden und wie wir sie aufteilen werden. Dafür kann man Steuereinnahmen und Gewerbesteuererträge einsetzen.

Ist das eine Zusage?

Sieling: Ich habe gesagt, wir werden nun verhandeln.

Ditzfeld: Es kommen auf Bremen ja auch noch andere Kosten zu, wie der Ausbau der Theodor-Barth-Straße und die damit verbundene Anbindung an die jetzt vorhandene Hauptverkehrsachse zwischen dem Weserpark und dem Ortsteil Uphusen.

Sieling: Auch durch den vorgesehenen achtspurigen Ausbau der A 1 entstehen neue Herausforderungen für die erforderliche Brücke über die Autobahn. Da gibt es noch einiges zu besprechen und zu regeln.

Gutes Stichwort: Wie kommt es, dass Sie so viel miteinander reden? Gibt es private Verbindungen?

Sieling: Ich bin schon lange an dem Projekt Achim-West dran. Bereits 1999 als baupolitischer Sprecher in der Bürgerschaft hab ich mich um das Thema gekümmert. Mir ist das immer schon eine Herzensangelegenheit gewesen.

Ditzfeld: Als ich frisch gewählt war, bin ich damals als „Kleiner zum Großen“, also zu Bürgermeister Jens Böhrnsen gegangen. Als Carsten Sieling als Nachfolger kam, war ich froh, da er schon als Bundestagsabgeordneter über Jahre mit mir das Ziel Achim-West verfolgte. Da war von Anfang an eine große Sympathie da, unser Verhältnis war von Vertrauen geprägt und daraus ist mittlerweile auch eine persönliche Beziehung fernab der Protokolle entstanden.

Sieling: Mit Rainer Ditzfeld kann man sprichwörtlich Pferde stehlen und wunderbar Pläne schmieden. Wir reden über so manche Idee. Warum sollte es zum Beispiel nicht möglich sein, dass jemand, der in Bremen wohnt und in Achim arbeitet, dort sein Auto anmeldet? Oder seinen Pass dort verlängert.

Ditzfeld: Stimmt, geht bei uns ja auch wesentlich schneller (lacht).

Sieling (lacht auch): Das ist Vergangenheit. Mittlerweile sind wir auf der Beschleunigungsspur. Wir haben unser Stadtamt komplett neu aufgestellt. Aber wir stellen uns dem Vergleich und arbeiten gleichzeitig zusammen. Das tut uns doch allen gut.

Die Fragen stellten Pascal Faltermann und Mathias Sonnenberg.

Zur Person

Carsten Sieling (59) ist seit Juli 2015 Bürgermeister. Von 2005 bis 2009 war der promovierte Ökonom Vorsitzender der SPD-Bürgerschaftsfraktion und anschließend bis zu seinem Wechsel ins Rathaus Mitglied des Bundestages. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

Rainer Ditzfeld (56) ist seit dem 1. November 2014 parteiloser Bürgermeister der Stadt Achim. Er ist für sieben Jahre gewählt worden. Ditzfeld ist verheiratet, hat drei Kinder (13, 21, 23) und ursprünglich als Elektriker gearbeitet. Beruflich tätig war er danach als Kundendiensttechniker für Krankenhäuser- und Großküchengeräte.