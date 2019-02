Stattsschutz prüft politisch motivierte Tat

Zwei Bundeswehrfahrzeuge brennen in der Bremer Neustadt aus

In der Bremer Neustadt sind am frühen Samstagmorgen zwei Lkw der Bundeswehr in Flammen aufgegangen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.