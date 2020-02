Seit Dienstag steht fest: Die beiden Eisbären-Babys in Bremerhaven sind Mädchen. (Zoo Am Meer Bremerhaven)

Das Geschlecht der Anfang Dezember geborenen Eisbären-Babys im Zoo am Meer Bremerhaven steht fest: Es sind zwei Mädchen. Mehrere Tierpfleger und Zootierarzt Bastian Lange haben die beiden kleinen Bären am Dienstag untersucht, heißt es vom Zoo am Meer. Lange impfte die Kleinen und verpasste ihnen ihre erste Wurmkur. Mutter Valeska wurde in der Zeit von ihrem Nachwuchs getrennt. Die Pfleger fütterten sie, während das Gehege der Bären mit einer Tür geteilt wurde. „Das fand Valeska natürlich gar nicht gut. Sie brüllte nach den Jungtieren und donnerte gegen die Schieber“, heißt es von Zoodirektorin Heike Kück.

Die Zoo-Mitarbeiter haben die Jungtiere untersucht. (Zoo Am Meer Bremerhaven)

Nach zehn Minuten ist die Untersuchung schon vorbei gewesen. Die kleinen Bären konnten zurück zur Mutter. „Valeska schoss um die Ecke und als sie ihre Jungtiere sah und sie beschnüffeln konnte, war alles wieder gut.“ Das größere und mobilere Jungtier wiegt 11,4 Kilogramm, das kleinere und ruhigere Jungtier 10,3 Kilogramm. Namen haben die beiden Eisbären-Babys noch nicht.