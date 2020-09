In Gröpelingen brannte ein Transporter einer Handwerkerfirma. (Christian Butt)

Gegen 3 Uhr wurde ein brennender Kleinwagen einer Immobilienfirma in der Langemarckstraße in der Neustadt gemeldet. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr gelöscht, an dem Renault Twingo entstand Totalschaden.

Ein Kleinwagen einer Immobilienfirma brannte in der Neustadt. (Christian Butt)

Wenig später wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Transporter einer Handwerkerfirma in der Straße Am Nonnenberg in Gröpelingen gerufen. Der Wagen brannte in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, Fahrerkabine und Motorraum brannten jedoch komplett aus. Der Wagen hat nur noch Schrottwert. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von mehreren 10 000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 04 21/362 38 88 entgegen.