Der Fortbildungslehrgang der Polizei hat gerade in den Zuschauerreihen des Amtsgerichts Platz genommen, da müssen die Polizisten den Saal auch schon wieder verlassen. Ein Verteidiger hat beantragt, die Öffentlichkeit auszuschließen. Darüber muss nun beraten werden – nicht öffentlich.

Es ist 9.30 Uhr, als der dritte Tag im Prozess um drei Soldaten beginnt, die in einem Gebäude der Scharnhorst-Kaserne eine Drogenplantage betrieben haben sollen. Als erstes sagt die Psychotherapeutin von einem der Angeklagten aus. Weil es um sehr persönliche Dinge geht, will sein Anwalt die Öffentlichkeit für die Dauer ihrer Aussage ausschließen.

Das auf dem Flur wartende Publikum wird zurück in den Saal gerufen. Als alle wieder sitzen, erklärt die Richterin, dass das Gericht dem Antrag des Verteidigers nachkommt. Die Zeugenbefragung erfolgt nicht öffentlich. Also alle wieder raus.

Mit der Befragung der Therapeutin vergeht die erste Stunde. Und eine zweite mit den Beratungen, was aus ihrer Aussage folgt. Auch dies nicht öffentlich, aber die Polizisten hatten sich ohnehin längst verabschiedet. Nicht die schlechteste Entscheidung, denn als sich um 11.30 Uhr die Tür zu Saal 151 wieder öffnet, wird die Sitzung unterbrochen. Beim Landgericht schräg gegenüber wird in einem anderen Verfahren einer der Anwälte des Drogenprozesses benötigt. Darum hat der Vorsitzende Richter am Landgericht seine Kollegin am Amtsgericht gebeten. Nur eine kurze Unterbrechung, damit der Verteidiger mal eben den Gerichtssaal wechseln kann. Geht auch ganz schnell, höchstens 30 Minuten.

Nur eben kurz unterbrechen

Die Richterin erfüllt die Bitte ihres Kollegen, unterbricht ihre Sitzung für eine knappe halbe Stunde bis 12 Uhr. Als der Anwalt um 12.15 Uhr noch nicht zurück ist, macht sich im Amtsgerichts Unruhe breit. Die Richterin eilt in ihr Büro, um sich zu erkundigen. Kaum ist sie weg, erhält eine Verteidigerin eine SMS von ihrem Kollegen aus dem Landgericht. Es wird wohl doch länger dauern.

Und so vergeht eine weitere Stunde des Wartens. Immer mal wieder kommen Verteidiger, Angeklagte und Schöffen aus dem Gerichtssaal. Eben kurz die Beine vertreten oder telefonieren. Um 13.20 Uhr, fast zwei Stunden nachdem die Sitzung „mal eben kurz“ unterbrochen wurde, kommt der Anwalt aus dem Landgericht zurück. Nicht, weil sie dort fertig sind. Nein, weil sie dort bis 14.10 Uhr Mittagspause machen, dann soll er zurückkommen. Leider fehlt jetzt die Amtsrichterin, so vergeht eine weitere Viertelstunde.

Dann kommt der Moment, für den der Polizeilehrgang eventuell doch hätte bleiben sollen. Zumindest, wenn die Polizisten hätten miterleben wollen, wie sich Richter und Anwalt aber mal so richtig in die Wolle bekommen. Nach dem zermürbenden Warten liegen die Nerven blank. Als es weitergehen soll, lacht einer der Angeklagten und erhält dafür prompt einen harschen Einlauf von der Richterin. Als daraufhin einer der Anwälte um Verständnis bittet – „Wir sitzen hier den ganzen Vormittag rum, ständig fehlt einer, keiner weiß, wie es weitergeht...“ – kommt es zu einer ebenso heftigen wie lautstarken Auseinandersetzung mit der Richterin. Die verlässt am Ende mit den Schöffen den Saal. „Fünf Minuten, damit sich alle beruhigen.“

Kreislaufprobleme

Um 13.40 Uhr geht es dann tatsächlich los. Der Anwalt bleibt im Amtsgericht, das sei mit dem Kollegen vom Landgericht geklärt, sagt die Richterin, und mehr als vier Stunden nach Prozessbeginn ist der Weg frei für die Geständnisse von zwei der Angeklagten.

Nachtrag: Um 14.30 erscheint überraschend der Vorsitzende Richter aus dem Landgericht im Amtsgerichtssaal. Er wolle sich nur mal höflich erkundigen, wie lange es hier noch... und ob der Anwalt nicht vielleicht doch noch mal kurz... Nein, kann er nicht.

Um 16.30 Uhr wird das Wachpersonal unten am Eingang informiert. Wird länger dauern heute. Um 17.35 Uhr hat einer der Angeklagten Probleme mit dem Kreislauf. Ein Glas Wasser, ein wenig im Flur die Beine vertreten, dann geht es wieder. Um 17.50 Uhr, fast achteinhalb Stunden nach Prozessbeginn, ist dann aber Feierabend. Weiter geht‘s am kommenden Montag. Das Schlusswort hat einer der Angeklagten, der sich beim Rausgehen grinsend erkundigt. „Ist das hier immer so vor Gericht?“