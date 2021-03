Im Bürgerpark wurden zwei Granaten kontrolliert gesprengt. (Friso Gentsch/dpa)

Bei Arbeiten im Bremer Bürgerpark in Schwachhausen sind am Donnerstagvormittag zwei Sprenggranaten aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Um 13 Uhr wurden die Granaten nach Angaben der Polizei kontrolliert gesprengt. Dabei habe es keine besonderen Vorkommnisse gegeben. In einem Sicherheitsradius von 200 Metern war das Gebiet vorher evakuiert worden. Laut Polizei handelte es sich um zwei britische Zwölf-Kilogramm-Granaten mit beschädigten Zündern.

Dieser Text wurde um 14.09 Uhr aktualisiert.