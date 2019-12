Zwei Kinder wurden beim Überqueren von Straßen von Autos erfasst. (Karl-Josef Hildenbrand)

Zwei Jungen sind am Mittwoch bei Verkehrsunfällen schwer verletzt worden und mussten ins Krankenhaus gebracht werden, berichtet die Polizei.

Zunächst hatte eine 36-jährige Frau mit ihrem Wagen am Mittwochmorgen einen Neunjährigen auf der Thedinghauser Straße in der Neustadt erfasst. Am Mittwochabend querte ein 13-Jähriger die Straße Am Rabenfeld an der Autobahnauffahrt Bremen-Vegesack. Offenbar wollte er zum Fast-Food-Restaurant auf der gegenüberliegenden Straßenseite, als er von einem Auto erfasst wurde.

Das Überqueren der Straße zählt bei Kindern zu den Hauptunfallursachen. Die Polizei appelliert an alle Eltern, das richtige Verhalten im Straßenverkehr immer wieder zu besprechen und zu üben. Außerdem weisen die Beamten Autofahrer darauf hin, ihre Geschwindigkeit zu drosseln, wenn sie Kinder am Straßenrand sehen.