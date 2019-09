Mit 40 Einsatzkräften war die Feuerwehr in der Nacht in Oslebshausen am Löschen. (Symbolbild) (Björn Hake)

Mehrere Brände haben die Feuerwehr Bremen in der Nacht von Freitag auf Samstag im Gröpelinger Ortsteil Oslebshausen auf Trab gehalten. Zunächst ging ein Pkw in der Schragestraße in Flammen auf, wenig später, gegen ein Uhr morgens, wurden die Einsatzkräfte wegen eines Feuers in der Oslebshauser Heerstraße alarmiert. Das berichtet die Feuerwehr.

Wegen der Vielzahl der Anrufer rückte die Feuerwehr mit 40 Personen aus. Am Einsatzort brannte ein Schuppen in einem Hinterhof in voller Ausdehnung. Die Flammen schlugen bereits an die Hausfassade des angrenzenden Reihenhauses. Den Einsatzkräften gelang es schließlich, das Feuer zu löschen. Um 1.38 Uhr meldete der Einsatzleiter „Feuer aus“.

Mehr zum Thema Einsätze in Bremen und Niedersachsen Feuerwehren müssen öfter ausrücken Der heiße Sommer und die Rauchwarnmelderpflicht sorgten 2018 für deutlich mehr Brandeinsätze in ... mehr »

Bei dem Feuer musste eine Person gerettet und wegen des Verdachts auf eine Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst versorgt werden. Insgesamt gab es zwei Leichtverletzte.

Noch während der Löscharbeiten an Scheune und Hausfassade wurde ein weiterer Brand in Oslebshausen gemeldet: Vor einem Haus in der Ernst-Waldau-Straße brannte ein Kinderwagen.