Güterverkehrszentrum Bremen

Zwei Lkw kollidieren in Woltmershausen - 400 Liter Diesel ausgelaufen

Bei einem Unfall mit zwei Lkw in Bremen-Woltmershausen ist einer der beiden Fahrer am frühen Donnerstagabend in seinem Sattelzug herumgeschleudert und dabei leicht verletzt worden. Am Fahrzeug riss zudem der Tank ab.