Der Sodenmattsee, aus dem die Mädchen gerettet werden mussten. (Alice Echtermann)

Im Sodenmattsee in Bremen-Huchting sind am Montagnachmittag zwei Mädchen fast ertrunken. Sie wurden von DLRG-Rettern aus sechs Meter Tiefe geholt und mussten reanimiert werden, heißt es in einer Mitteilung des DLRG. Anschließend wurden sie in Bremer Kliniken gebracht.

Eine Gruppe Jugendlicher machte die DLRG-Mitarbeiter auf die untergegangenen Mädchen aufmerksam. Sie waren wohl auf dem Weg zur Badeplattform versunken, erklärte DLRG-Sprecher Oliver Paust. Kurz darauf fanden die Rettungsschwimmer die Mädchen in einer Wassertiefe von sechs Metern. Sie holten sie an die Oberfläche und brachten sie zum Strand, wo anschließend Reanimationsmaßnahmen durchgeführt wurden.

Als der reguläre Rettungsdienst eintraf, hatte die Atmung der beiden Mädchen wieder eingesetzt. Probleme hätten die DLRG-Mitarbeiter wohl mit dem Strandabschnitt gehabt, da wohl nicht alle Anwesenden sofort Platz für die Rettung machen wollten. Dadurch kam es wohl zu längeren Diskussionen. (hee)