Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die am Freitagmittag in der Straße Fehrfeld eine Frau überfallen und beraubt haben.

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Freitagmittag eine 58-Jährige im Bremer Ostertorviertel überfallen und beraubt. Wie die Polizei mitteilt, ging die Frau gegen 11.35 Uhr durch die Straße Fehrfeld, als sich ihr die Männer von hinten näherten. Während ein Täter die 58-Jährige von hinten schubste und an ihrem Schal sowie an ihren Haaren zog, entriss ihr der andere die Handtasche.

Beide Angreifer flüchteten mit ihrer Beute in Richtung Humboldtstraße. Die 58-Jährige blieb leicht verletzt zurück und rief den Notruf der Polizei.

Die Täter wurden als etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und circa 20 Jahre alt beschrieben. Beide sollen zum Tatzeitpunkt mit einem Holzfällerhemd und Jeanshose bekleidet gewesen sein. Das Hemd des zweiten Angreifers soll schwarz-blau kariert gewesen sein.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen: Wer die Tat beobachtet oder wem verdächtigte Männer im Bereich Fehrfeld/Humboldtstraße aufgefallen sind, kann sich an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362 - 3888 wenden.