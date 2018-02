Gleich zwei Messerangriffe ereigneten sich am Wochenende in Bremen, wie die Polizei mitteilte.

Ein 39 Jahre alter Mann ging Sonnabendabend gegen 21.15 Uhr mit seiner Familie spazieren. Auf einem Verbindungspfad zwischen der Königsteiner Straße und der Arberger Heerstraße stellte sich ihnen ein 24-jähriger Bekannter in den Weg. Er wollte mit dem 39-Jährigen eine Auseinandersetzung vom Vortag klären. Der 24-Jährige attackierte dabei den Familienvater, stach ihn mit einem Messer in den Oberkörper und flüchtete.

Der 39 Jahre alte Bremer wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte fahndeten umgehend nach dem Angreifer und konnten ihn auf der Flucht festnehmen.

Einen weiteren Messerangriff gab es am Sonntag. Gegen 1 Uhr morgens gerieten zwei Männer vor dem Eingangsbereich einer Diskothek in der Langemarckstraße zunächst in einen verbalen Streit, der in einer Schlägerei mündete. Einer der Akteure zog dabei ein Messer und stach auf seinen 30 Jahre alten Kontrahenten ein.

Anschließend flüchtete der Angreifer zu Fuß. Der 30-jährige Bremer musste mit Stichverletzungen in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Der Verdächtige wurde als etwa 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß geschrieben. Er hatte einen dunklen Teint, schwarze mittellange Haare und trug eine dunkle Jacke. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0421) 3623888 entgegen. (wk)