Die Polizei ist am frühen Donnerstagmorgen zu einem Einsatz in der Bahnhofsvorstadt ausgerückt. (Patrick Seeger)

In der Bahnhofsvorstadt ist es am frühen Donnerstagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen. Zwei von ihnen mussten mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Polizeiangaben schlug gegen 4.15 Uhr ein 38-jähriger Mann einem 29-Jährigen, der neben einem Hochhaus im Breitenweg schlief, mit einem Gegenstand auf den Kopf. Der Angreifer flüchtete zum Bahnhofsplatz, wo er von dem verletzten Mann eingeholt wurde.

Der 29-Jährige schlug nun mit einer Latte auf seinen Angreifer ein. Unterstützung bekam er dabei von einem 35-Jahre alten Mann. Nachdem der 38-Jährige zu Boden gefallen war, trat der 29-Jährige weiter auf ihn ein, heißt es weiter in einem Polizeibericht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, insbesondere für die Auseinandersetzung im Breitenweg/ Höhe Auf der Brake. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0421 / 362-3888 entgegengenommen.