Die Täter überfielen die Bäckerei mit einer Schusswaffe. (Symbolbild) (dpa)

Um 4.50 Uhr am Mittwochmorgen haben zwei Männer an der Schevemoorer Landstraße in Bremen-Osterholz eine Bäckerei mit einer Schusswaffe überfallen. Die beiden Unbekannten kam über eine Seitentür in den Laden und zwangen die 19-jährige und die 37-jährige Mitarbeiterin die Kasse und den Tresor zu öffnen. Sie flohen mit Bargeld in Richtung Luganer Straße. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Der Täter mit der Schusswaffe soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Er hatte ein schmales Gesicht, trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit aufgesetzter Kapuze, schwarze Handschuhe und eine schwarze Sturmhaube. Der zweite war etwa ebenso groß, ebenfalls schlank und mit einem schmalen Gesicht. Er trug einen dunkelgrauen oder braunen Pullover, Einweghandschuhe und eine Sturmhaube.

Zeugen können sich unter 0421 3623888 melden. (hee)