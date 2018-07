Wie die Polizei Bremen am Donnerstag mitteilte, betraten die zwei Unbekannten am Mittwochabend kurz vor Ladenschluss gegen 21.50 Uhr das Geschäft an der Max-Säume-Straße in Osterholz. Einer der beiden Männer tat so, als wolle er etwas bezahlen und gab der Kassiererin Bargeld. Als die Frau dann die Kasse öffnete, griff der zweite Mann hinein und entnahm diverse Geldscheine. Danach flüchteten beide aus dem Supermarkt.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Der erste Täter ist zwischen 20 und 25 Jahre alt und soll 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Er hat schwarze mittellange Haare, ein schmales Gesicht mit einem kürzeren Ziegenbart. Er trug eine schwarze Strickjacke mit Kapuze. Sein Komplize soll nach Polizeiangaben etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß gewesen sein, kräftig gebaut mit dunklen, schwarzen Haaren und einem ungepflegtem Drei-Tage-Bart. Er trug eine graue Bomberjacke mit gesteppten Nähten.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Männer gesehen haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421/362 3888 zu melden. (ias)