In den vergangenen Tagen ist es in Bremen zu zwei schweren Unfällen gekommen, bei denen eine Fußgängerin und ein Radfahrer tödlich verletzt wurden. Nach Polizeiangaben erfasste eine Autofahrerin am Dienstagmittag eine 66-jährige Fußgängerin. Der Unfall ereignete sich in Höhe des Einkaufszentrums Berliner Freiheit in der Vahr. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Frau die Straßenbahnhaltestelle erreichen, als sie von dem Auto der 50-jährigen Fahrerin erfasst wurde. Die Fußgängerin wurde seitlich von dem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Nach einer erfolgreichen Reanimation erlag sie wenig später im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Radfahrer tot aufgefunden

Am frühen Dienstagmorgen wurde zudem ein 53-jähriger Mann in Huchting leblos aufgefunden. Die Polizei geht nach derzeitigen Erkenntnissen davon aus, dass der Mann am Montagabend mit seinem Pedelec stürzte und noch an der Unfallstelle verstarb. Ein Fremdverschulden wird derzeit ausgeschlossen. (haf)