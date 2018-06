Bundesweit rettete die DLRG 756 Menschen, das waren 214 mehr als noch ein Jahr zuvor. (Frank Thomas Koch)

Leichtsinn, Selbstüberschätzung, Unkenntnis: In niedersächsischen Gewässern sind vergangenes Jahr 55 Menschen ertrunken, in Bremen 2. Dies teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag in Bremen mit. Das waren in Niedersachsen 21 und in Bremen 7 Menschen weniger als noch ein Jahr zuvor. Sprecher Achim Wiese sagte: "2017 gab es ja keinen Sommer. Daher gingen auch weniger Leute ins Wasser und ertranken." In diesem Jahr seien bereits wieder viele Menschen ertrunken, sagte er, ohne genaue Zahlen zu nennen.

Bundesweit retteten die Helfer 756 Menschen, das waren 214 mehr als noch ein Jahr zuvor. Zahlen für die Bundesländer konnte die DLRG nicht nennen. 404 Menschen ertranken bundesweit. Wiese warnte: "Deutschland entwickelt sich zum Nicht-Schwimmer-Land." Bei jedem 15. Geretteten mussten die Helfer bundesweit im vergangenen Jahr zudem ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen.

"Viele Eltern haben den Irrglauben, dass ihr Kind schwimmen kann", sagte Wiese. "Aber mit einem Seepferdchen-Abzeichen ist man noch kein sicherer Schwimmer." 60 Prozent der Zehnjährigen hätten hier Defizite. Ein Grund sei, dass jede vierte Schule keinen Zugang zu einem Bad hat.

Die DLRG stellte am Donnerstag auch ein neues Kindersucharmband vor. Kinder können es an Seen und am Strand anziehen und wenn sie verloren gehen, können sie sich an einen DLRG-Retter wenden. Der kann anhand einer Nummer auf dem Band die Eltern anrufen oder ihren Strandkorb finden. (dpa/lni)