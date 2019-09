Mit mehreren Messerstichen soll eine 40-Jährige ihren Freund lebensgefährlich verletzt haben. Vor dem Landgericht trafen sich beide jetzt wieder. (CARMEN JASPERSEN/dpa)

Als das Opfer den Gerichtssaal betritt, schaut die Angeklagte weg. Stützt plötzlich ihren Ellenbogen auf, die Hand wie zufällig schützend vors Gesicht geschoben. Bloß kein Blickkontakt zu dem Mann, der zwei Meter entfernt auf einem Stuhl Platz nimmt. Ganz anders der 54-Jährige. Er ist nervös, immer wieder blickt er nach links zu der Frau auf der Anklagebank. Bis der Richter schließlich beruhigend auf ihn einspricht. „Am besten schauen Sie hier zu uns nach vorne.“

Der Mann braucht diesen Halt. Erst recht als er davon erzählt, was am 20. April dieses Jahres in seiner Wohnung in Bremerhaven geschehen ist. Als die Angeklagte, seine ehemalige Freundin, ihm zweimal ein Klappmesser in die Brust rammte. Nur mit viel Glück und mehreren Operationen hat er die Attacke überlebt. An diesem Montag sehen sich die beiden vor Gericht wieder. Er als Zeuge, sie als Angeklagte – versuchten Mord wirft die Staatsanwaltschaft der 40-Jährigen vor.

Die Angeklagte äußert sich nicht an diesem ersten Verhandlungstag. Aber durch die Aussagen mehrerer Polizisten und des Opfers scheint zumindest der Tatablauf weitgehend geklärt. Die beiden waren ein Paar. „Es gab eine Zeit, da habe ich sie geliebt. Wir waren fest zusammen“, erzählt der 54-Jährige. Aber nicht mehr an diesem Spätnachmittag im April. Da hat er Schluss mit ihr gemacht, ihr gesagt, dass es vorbei ist.

Daraufhin hat die Frau laut Anklage mehrfach mit einer etwa zehn Zentimeter langen Klinge auf ihn eingestochen. „Dann soll ihn niemand haben“, zitiert die Staatsanwaltschaft die 40-Jährige. Für den Mann kam der Angriff vollkommen unerwartet, wie er sagt. Sie sei zwar ihm gegenüber auch vorher schon häufiger aggressiv gewesen, „aber dass das so ausartet, hätte ich nicht gedacht“.

Er habe plötzlich in der Seite einen Stich gespürt und zunächst überhaupt nicht gewusst, was los war, erzählt der 54-Jährige. Sei dann aber vom Sofa aufgesprungen, um etwas Abstand von ihr zu gewinnen. Auch den zweiten Stich, frontal in die Brust, habe er nicht sofort als solchen erkannt. „Das Messer war so scharf, ich hab' das gar nicht gemerkt.“ Spätestens als sie mit erhobenem Arm von oben auf ihn einstach und dabei tief in seine zur Abwehr gehobenen Hand schnitt, habe er nur noch versucht, wegzukommen. Rückwärts ins Badezimmer. Den einzigen Raum in seiner kleinen Wohnung, den er abschließen konnte.

Von dort habe er gehört, wie die Haustür zuschlug. Er sei dann zurück ins Wohnzimmer gegangen und habe die Polizei gerufen. Auch die bemerkte zunächst nicht, wie schwer der Mann verletzt war. Der erste Stich war an einem Rippenbogen abgeprallt, der zweite verletzte einen Lungenflügel. Er sei anfangs noch gut ansprechbar gewesen, habe ruhig erzählt, was geschehen war und wer ihn verletzt hatte, berichtet einer der Polizisten, die als erste vor Ort waren. Doch dann habe sich sein Zustand rapide verschlechtert. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus, wo er notoperiert wurde.

Nur weil er selbst noch die Polizei rief und anschließend alles sehr schnell ging, habe er überlebt, sagt die Staatsanwaltschaft und wirft der Frau versuchten Mord vor. Sie sei nach der Tat einfach gegangen und habe seinen möglichen Tod billigend in Kauf genommen.

Die Verhandlung wird am Donnerstag, 5. September, um 9 Uhr fortgesetzt.