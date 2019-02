Der Läden Tizz & Tonic und Huddy ziehen an die Bischofsnadel. (Huddy)

An der Bischofsnadel tut sich was. Zwei von Frauen geführte Läden haben sich zusammengetan und eröffnen zusammen ein Geschäft. Huddy und Tizz & Tonic bieten kurz vor der Treppe in den kleinen Tunnel nachhaltige Mode für Damen, Herren und Kinder an. Zu der doppelten Eröffnung sollen am Sonnabend, 9. Februar, ab 11 Uhr die Korken knallen.

An dem Standort ist immer wieder Bewegung in der Geschäftswelt. Nun haben sich in den ehemaligen Räumen der „Nur Manufaktur“ in einem gemeinsamen Concept Store mit den Bremer Marken „Blnks“ und „Wood you Love“ die Unternehmerinnen eingenistet.

Huddy ist das Label von Modedesignerin Viktoria Theoharova, die bislang in der Neustadt Kleidung nach dem Baukastenprinzip anfertigte. Kunden können bei ihr Pullover nach eigenen Wünschen zusammenstellen. Diese werden nach Angaben der Unternehmerin aus nachhaltig hergestellten Stoffen individuell vor Ort im Studio gefertigt. Zudem gibt es eine Auswahl an Accessoires wie maritimen Turnbeuteln, Mützen und Stirnbänder sowie Bremer Papeterie.

Bei Tizz & Tonic gibt es Unterwäsche aus zertifizierter Baumwolle mit Prints und bequemeren Schnitten. Zudem werden Ohrringe, Schlafmasken und Morgenmäntel verkauft. Zur Eröffnung soll es spezielle Angebote geben. Mehr Infos unter www.myhuddy.de oder www.tizzandtonic.com.