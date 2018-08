Zwei Personen wurden bei dem Brand verletzt. (Kristin Hermann)

Bei einem Feuer in dem Awo "Sonnenhaus" im Buntentorsteinweg sind am Dienstagabend zwei Personen verletzt worden. Wie die Feuerwehr berichtet, war es gegen 20 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand in der Küche im ersten Obergeschoss des viergeschössigen Hauses gekommen. Vier Einsatztrupps hatten nach 20 Minuten den Brand unter Kontrolle und retteten zwei 17 und 30 Jahre alte Bewohner aus dem Haus. Beide Bewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung, der 30-Jährige hatte zusätzlich Verbrennungen an den Händen. Beide wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden schätzt die Feuerwehr auf 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (sei)