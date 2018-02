Die Autos wurden bei dem Unfall komplett zerstört. (Nonstopnews)

Nach dem schweren Unfall auf der Woltmershauser Straße in der Nacht zu Samstag schweben zwei verletzte Personen weiterhin in Lebensgefahr. Das bestätigte die Polizei am Sonntagmorgen auf Anfrage des WESER-KURIER.

Auf der Flucht vor der Polizei war der 17 Jahre alte Fahrer eines Autos in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert. Der 17-Jährige sowie seine 12 und 17 Jahre alten Beifahrer wurden schwer verletzt. Im anderen Auto wurde der Fahrer lebensgefährlich verletzt, ebenso wie ein Beifahrer, der nach seinen schweren Gesichtsverletzungen bereits operiert wurde.

Der Unfallverursacher hatte gegenüber der Polizei angegeben, unter Drogeneinfluss zu stehen. Um welche Art Drogen es sich dabei handelte, stehe noch nicht fest, da die Auswertung der Blurprobe noch dauere, teilte die Polizei mit. (wk)