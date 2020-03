Zwei Bremer Politikerinnen von den Grünen und den Linken haben am Freitag jeweils eine E-Mail erhalten, in der sie bedroht wurden. Am frühen Nachmittag meldete sich zunächst die Politikerin der Linken bei der Polizei und gab an eine E-Mail mit einer gegen sie gerichteten Bedrohung erhalten zu haben. Diese wurde durch die Polizei gesichert. Kurz darauf meldete sich die Politikerin der Grünen und berichtete ebenfalls von einer Bedrohung durch eine E-Mail. Beide E-Mails wiesen laut Polizei rassistischen und zum Teil antisemitischen Inhalt auf. Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen.