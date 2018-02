Der 41-jährige Bremer muss sich vor dem Landgericht Bremen verantworten. (Frank Thomas Koch)

Innerhalb von nur fünf Minuten soll der 41-jährige Bremer zwei ältere Frauen überfallen haben. Dafür muss er sich nun vor dem Landgericht verantworten. In beiden Fällen wird dem Mann Raub vorgeworfen.

Laut Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte am 11. September vergangenen Jahres um 13.45 Uhr zunächst in der Straße Am Rosenberg eine 91-Jährige überfallen. Mit dem Fahrrad habe er sich der Frau genähert, die vor dem Eingang zu ihrer Seniorenresidenz stand. Im Vorbeifahren habe er die Handtasche entrissen, wodurch die alte Frau auf den Rücken stürzte. Sie zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu, die im Krankenhaus genäht werden musste, und trug außerdem eine Verletzung am linken Bein davon. Drei Tage wurde die 91-Jährige stationär behandelt. Zumindest ihre Handtasche erhielt die Frau zurück. Ein anderer Radfahrer hatte den Überfall gesehen, fuhr dem Täter hinterher und konnte ihm die Beute entreißen.

Überfälle nach demselben Muster

Entmutigen ließ sich der Täter dadurch offenbar nicht. Nur fünf Minuten später schlug er in der Hastedter Heerstraße nach demselben Muster erneut zu. Diesmal entriss er einer 76-Jährigen einen Stoffbeutel. Die Frau stand vor ihrem Haus und wollte eben mit dem Schlüssel die Tür öffnen.

Sie sei sogar besonders vorsichtig, erzählte die Frau am Donnerstag als Zeugin vor dem Landgericht. Denn einer Freundin habe ein Unbekannter mal eine Kette vom Hals gerissen. Trotzdem habe sie den Mann nicht kommen sehen. „Er muss unheimlich schnell gewesen sein.“ Sie habe nur noch eine Hand gesehen, die ihr die Tasche weggerissen habe. „Die sehe ich bis heute. Jedes Mal, wenn ich die Tür aufschließe.“

Genauso schnell wie er gekommen war, sei der Täter auch wieder weg gewesen. Mit dem Rad hinter der nächsten Hausecke verschwunden. Beschreiben könne sie ihn kaum. Dunkle Haare, dunkle Jacke, mehr wisse sie nicht.

Größere Verletzungen habe sie nicht erlitten, gab die 76-Jährige vor Gericht an. Zwei Finger hätten ihr weh getan. Ihr Arzt habe gesagt, dass es sich wohl um eine Zerrung handele. Aber das sei nach zwei, drei Tagen wieder in Ordnung gewesen.

„Angst, aus dem Haus zu gehen“

Nicht wieder weg gingen bislang die psychischen Folgen. „Ich habe Angst, nach draußen zu gehen“, berichtete die Frau. „Ich gehe nur noch raus, wenn ich muss und dann schaue ich mich dreimal um, weil ich Angst habe, dass da wieder einer kommt.“ Sie habe selbst nicht gedacht, dass dies so langwierig sein könnte.

Ob es tatsächlich der 41-Jährige war, der sie und die andere Frau überfallen hat, muss sich erst noch zeigen. Der Angeklagte machte vor Gericht, wie schon vorher gegenüber der Polizei, keinerlei Angaben zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen.

Der Prozess wird am Donnerstag, 1. März, um 9 Uhr fortgesetzt. Dann soll unter anderem die 91-Jährige als Zeugin vernommen werden.