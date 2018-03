Ein junger Mann aus Indien gab am Sonntag vor einer Pizzeria zwei Schüsse in die Luft ab. (dpa)

Zwei Schüsse erschreckten am Sonntagnachmittag die Anwohner in der Schneverdinger Straße in der Vahr. Laut Polizei Bremen beobachteten Spaziergänger, wie ein Mann aus einer Pizzeria kam, zweimal in die Luft schoss, und dann zurück ins Gebäude ging.

Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an, da unklar war, ob es sich um eine scharfe Waffe handelte. Die Pistole stellte sich dann als Gaspistole heraus. Sie wurde beschlagnahmt, die Pizzeria geschlossen und der 22-jährige Schütze festgenommen. Er stammt nach Angaben der Polizei aus Indien.

Ein weiterer Mann, 26 Jahre alt und indischer Herkunft, wurde ebenfalls festgenommen. Gegen die beiden Männer wird wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts ermittelt. Den 22-Jährigen erwartet zudem ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. (ech)