Auf der Autobahn 27 sind am Montag bei Auffahrunfällen zwei Menschen schwer verletzt worden (Symbolbild). (Björn Hake)

Ein 51 Jahre alter Autofahrer und eine 75 Jahre alte Beifahrerin sind am Montagnachmittag bei zwei Auffahrunfällen auf der Autobahn 27 schwer verletzt worden. Sie mussten von der Feuerwehr aus den Autowracks befreit und in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilte, staute sich gegen 15 Uhr der Verkehr auf der Autobahn in Höhe der Anschlussstelle Industriehäfen in Richtung Bremerhaven. Ein 77-Jähriger fuhr am Stauende auf ein vorausfahrendes Auto auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos massiv beschädigt. Die 75 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt und musste von Einsatzkräften aus dem Wrack befreit werden. Nach notärztlicher Behandlung wurde die 75-Jährige in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr besteht nicht, so die Polizei. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge blieben unverletzt.

Im nachfolgenden Rückstau kam es wenig später zu einem zweiten Auffahrunfall. Eine 59-Jährige fuhr auf einen vor ihr aufgrund des Staus abbremsenden Pkw auf. Diesen schob sie weiter nach vorne, sodass der Wagen mit einem vor ihm stehenden Auto zusammenstieß. Anschließend schleuderte das erste Fahrzeug gegen einen im Stau stehenden Kleinwagen und einen Sprinter. Der 51 Jahre alte Kleinwagen-Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, alle anderen Beteiligten und Insassen blieben unverletzt. Der 51-Jährige musste ebenfalls von der Feuerwehr unter Einsatz von technischem Gerät aus seinem Wagen befreit werden. Er wurde unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht.

Bis auf den Sprinter waren alle am Unfall beteiligten Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei sperrte die Autobahn in Richtung Cuxhaven. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Fahrbahn konnte erst am Montagabend wieder freigegeben werden. (rab)