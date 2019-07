Der 47 Jahre alte Unfallverursacher und ein 33-Jähriger wurden bei dem Unfall auf der Erdbeerbrücke schwer verletzt. (Patrick Seeger/dpa)

Vier Personen sind am Montagabend bei einem Unfall auf der Bremer Erdbeerbrücke verletzt worden, darunter zwei schwer. Ein 47-Jähriger war nach Angaben der Polizei gegen 18.30 Uhr auf der Brücke mit seinem Auto in Richtung Hastedt unterwegs, als er in den Gegenverkehr kam, einen entgegenkommenden BMW streifte und zurück auf die rechte Fahrspur driftete. Kurz darauf geriet er erneut in den Gegenverkehr und prallte gegen einen Mercedes. Der 47-Jährige und der 33 Jahre alte Fahrer des BMW wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Die 39 Jahre alte Mercedes-Fahrerin und ihr vier Jahre alter Sohn wurden leicht verletzt.

Die Polizisten stellten den Führerschein des 47-Jährigen sicher und ordneten eine Blutprobe an. Gegen ihn wird wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Erdbeerbrücke musste für die Unfallaufnahme beidseitig gesperrt werden. Den Schaden beziffert die Polizei auf 35.000 Euro.