Die Kreuzung glich nach dem Unfall einem Trümmerfeld und musste für zwei Stunden gesperrt werden. (Polizei Bremen)

Am frühen Donnerstagmorgen sind in Bremen Walle zwei Autos ineinander gekracht. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 39-jähriger Fahrer gegen 4 Uhr die Utbremer Straße. Laut Zeugenaussagen soll er dabei mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und missachtete wohl am Kreuzungsbereich Hansestraße/Utbremer Straße eine rote Ampel. Zeitgleich kam eine 34-Jährige Autofahrerin aus Richtung B6. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander.

Der 39-Jährige wurde bei dem Aufprall aus dem Auto geschleudert. Laut Polizeibericht soll er nicht angeschnallt gewesen sein. Außerdem wurde bei der Erstversorgung deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ebenfalls verfügt er über keine gültige Fahrerlaubnis.

Beide Beteiligten mussten mit schweren Verletzungen in Bremer Krankenhäuser gebracht werden. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten musste der gesamte Bereich für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang dauern an. (wk)