In Bremen wurden zwei Menschen bei Schlägereien schwer verletzt. (Sebi Berens)

Am Dienstag wurden zwei Menschen bei Schlägereien im Bremer Stadtgebiet schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war es an der Hemmstraße zu einem Wortgefecht zwischen zwei Verkehrsteilnehmern gekommen. Ein 22-Jähriger stieg es seinem Wagen aus, um einen 16-Jährigen zu verfolgen, dieser erhielt dabei Unterstützung von zwei 17 und 25 Jahre alten Freunden. Im Bereich der Würzburger Straße schlug und trat das Trio auf den 22-jährigen Autofahrer ein. Das Trio soll gegen den Kopf des am Boden liegenden getreten haben. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei, die die mutmaßlichen Schläger stellen und festnehmen konnte.

Männer schlagen Obdachlosen

Ebenfalls am Dienstag schlugen zwei Männer einen Obdachlosen am Lupinenweg in Walle und traten ihm gegen den Kopf. Der 45-Jährige schlief in einer Parzelle und wurde dort vom Duo attackiert, teilte die Polizei mit. Anschließend schleppte er sich nach draußen und wurde von einer Spaziergängerin entdeckt. Die Polizei konnte zwei 25 und 28 Jahre alte Verdächtige stellen. Zeugenhinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei unter (0421) 362 3888 entgegen.