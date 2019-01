Am Samstagnachmittag bildete sich auf der A27 zeitweilig ein Rückstau von sechs Kilometern, heißt es im Polizeibericht. (Stefan Puchner/dpa)

Ein 60-Jähriger und seine gleichaltrige Beifahrerin sind bei einem Verkehrsunfall auf der A27 schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, befuhr der Mann am Samstagnachmittag den Autobahnzubringer Überseestadt und wollte auf die A27 in Richung Cuxhaven auffahren. Der Fahrer verlor am Ende einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Dabei kollidierte er mit einem anderen Auto, das auf der Autobahn unterwegs war.

Die zwei Schwerverletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht, heißt es in dem Polizeibericht. An beiden Fahrzeugen enstand ein Totalschaden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 25.000 Euro.

Die Autobahn wurde für die Unfallaufnahme abgesperrt. Zeitweilig bildete sich nach Polizeiangaben ein Rückstau von sechs Kilometern.