In Osterholz und in der Neustadt kam es zu zwei Überfällen. (dpa)

Zwei Überfälle in nur zehn Minuten: Am Montagabend konnten unbekannte Männer in der Neustadt und in Osterholz in zwei Discountern Bargeld erbeuten. In beiden Fällen flüchteten die Täter. Die Polizei sucht deshalb Zeugen.

Die erste Tat ereignete sich in einem Supermarkt in der Walliser Straße. Um 21.35 Uhr betraten zwei Maskierte den Laden und riefen im Eingangsbereich "Überfall". Sie gingen auf die Kassiererin zu und bedrohten sie mit einem Messer. Daraufhin öffnete die 35-Jährige die Kasse, aus der die Maskierten das Bargeld herausnahmen. Ihre Beute verstauten sie in den Jackentaschen und flüchteten schließlich. Wohin, ist unklar.

Die Unbekannten sollen etwa 25 Jahre alt sein. Beide waren komplett dunkel gekleidet und verdeckten ihre Gesichter mit einem schwarzen beziehungsweise einem weiß-schwarzen Tuch.

Zweite Tat in der Pappelstraße

Nur zehn Minuten später betrat ein vermummter Unbekannter eine Supermarktfiliale in der Pappelstraße. Er hielt einem 42-jährigen Mitarbeiter ein Messer vor die Brust und zwang ihn, die Kasse zu öffnen.

Der Maskierte entnahm die Kassenlade und kippte den Inhalt in eine schwarze Sportumhängetasche. Er flüchtete dann auf einem Fahrrad in Richtung Biebricher Straße. Der Tatverdächtige soll circa 1,60 bis 1,70 Meter groß gewesen sein. Er trug eine schwarze Jacke, schwarze Schuhe, eine schwarze Sturmhaube und eine schwarze Adidas-Hose mit weißen Streifen in Höhe der Wade. Der Mann soll mit einem russischen Akzent gesprochen haben.

Mögliche Zeugen der beiden Taten bittet die Polizei um Mithilfe: Wer etwas gesehen hat, kann sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421/3623888 melden. (wk)