Auf einen Schnack mit dem Präsidenten: Anwohner aus Bremen-Rekum sind am Mittwoch trotz Minusgraden zum Bunker Valentin gekommen, um Frank-Walter Steinmeier "Hallo" zu sagen. (Christian Kosak)

In diesem multimedialen Liveblog lassen wir Sie dabei sein beim Antrittsbesuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender im Land Bremen. Ob im Rathaus, der Bürgerschaft, beim Bunker Valentin oder in Bremerhaven: Unsere Eindrücke haben wir in Bildern, Videos und Texten für Sie festgehalten.

