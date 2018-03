Mutter und Sohn in gemeinsamer Wohnung

Zwei Tote in Vegesack gefunden - Kriminalpolizei ermittelt

In Bremen Vegesack wurden am Karfreitag eine 86 Jahre alte Frau und ihr 52-jähriger Sohn tot in der gemeinsamen Wohnung aufgefunden.