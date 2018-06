Der Helm des Motorradfahrers. (Christian Butt)

Am späten Donnerstagabend ist es zu einem schweren Unfall mit zwei Toten auf der Bürgermeister-Smidt-Brücke in Bremen gekommen. Nach Angaben der Polizei erfasste gegen 21.20 Uhr ein 18-jähriger Motorradfahrer eine 79 Jahre alte Fußgängerin, die im Begriff war, die Straße zu überqueren. Bei der Kollision verletzten sich beide Personen so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben. Die Frau war mit ihrer Tochter unterwegs, die einen schweren Schock erlitt und von einem Seelsorger vor Ort betreut werden musste. Der Motorradfahrer war offenbar viel zu schnell unterwegs und hatte seinen Führerschein erst seit gut einer Woche. Er kam durch den Zusammenstoß mit der Passantin ins Straucheln und stürzte. Die Frau wurde durch den Aufprall einige Meter weit geschleudert.

Die Einsatzkräfte auf der abgesperrten Bürgermeister-Smidt-Brücke. (Christian Butt)

Die Fußgängerin soll Angaben der Polizei zufolge mit ihrer Tochter und ihrem Hund die Straße in Höhe der Haltestelle "Am Brill" überquert haben. Den genauen Hergang des Unfalls will die Polizei mit Hilfe von etwa 20 bis 25 Augenzeugen ermitteln. Einige der Zeugen erlitten einen Schock. Ein Kriseninterventionsteam der Polizei, das Zeugen psychologisch betreut, war vor Ort. Im Bereich der Schlachte standen wohl einige Gaffer, die zum Teil alkoholisiert durch die Absperrung ihren Weg abkürzen wollten. Die Brücke war bis in die Nacht um 2.30 Uhr gesperrt.

