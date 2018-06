Tödlicher Unfall auf der Bürgermeister-Smidt-Brücke in Bremen. (Nina Willborn)

Am späten Donnerstagabend ist es zu einem schweren Unfall mit zwei Toten auf der Bürgermeister-Smidt-Brücke in Bremen gekommen. Laut Polizei Bremen ist ein Motorradfahrer in einen Fahrradfahrer gefahren. Beide seien tot. Die Bürgermeister-Smidt-Brücke ist für den Verkehr gesperrt, Bahnen und Busse fahren dort nicht.

Den genauen Hergang des Unfalls will die Polizei mit Hilfe von etwa 20 bis 25 Augenzeugen, die befragt werden müssen, ermitteln.

Autofahrer müssen sich auf eine längere Sperrung einstellen. Noch bis etwa 0.30 Uhr würden die Aufräumarbeiten dauern. Die Feuerwehr Bremen wird der Polizei zufolge dafür Licht aufbauen, da die normale Straßenbeleuchtung dafür nicht ausreiche. (cah/niw)

++ Zuletzt aktualisiert um 22.27 Uhr. Zunächst hatte die Feuerwehr gemeldet, dass sich der Unfall am Brill ereignet habe. ++