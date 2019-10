Zwei Überfälle mit Beil auf Discounter in Bremen

Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) (Friso Gentsch/dpa)

Gleich zwei Discounter in Bremen sind von mit einem Beil bewaffneten Räubern überfallen worden. Zunächst schlugen zwei maskierte Täter am Samstagabend im Stadtteil Vegesack zu, etwa 45 Minuten später überfiel ein maskierter Mann einen Supermarkt in der Neustadt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Ermittler prüfen, ob die beiden Fälle zusammenhängen.

In dem Supermarkt in Vegesack bedrohte das Duo eine 27 Jahre alte Mitarbeiterin und deren 22 Jahre alten Kollegen mit einem Beil und einem Messer. Die Täter drängten beide Mitarbeiter ins Büro und verstauten Bargeld aus einem Tresor in einem Rucksack. Der 22-Jährige erlitt einen Schlag in den Magen. Durch einen Hinterausgang entkamen die Räuber.

Sie sollen beide etwa 1,65 Meter groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Der eine trug einen dunklen Kapuzenpullover, dunkle Jogginghose und schwarze Schuhe - allesamt von der Marke Nike. Sein Komplize hatte einen weißen Kapuzenpullover und eine dunkle Jogginghose an. Beides kombinierte er mit einer Bauchtasche und neuen weißen Nike-Air-Schuhen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421/ 362 38 88 entgegen.

Weiterer Überfall in der Neustadt

Mit einem Beil bewaffnet und einer Sturmmaske bekleidet, überfiel ein Räuber 45 Minuten später einen Discounter in der Neustadt. Wie die Polizei berichtet, habe der Unbekannte gegen 21.45 Uhr den Supermarkt in der Gottfried-Menken-Straße betreten und von einer Kassiererin Bargeld verlangt. Um seine Forderung zu unterstreichen, schlug er mehrmals mit einem Beil auf das Kassen-Laufband. Anschließend griff er die Kassenlade und die sogenannte Cash-Box, packte beides in eine dunkle Sporttasche und flüchtete.

Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß sein und war bei dem Überfall dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter 0421/ 362 38 88 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Für die Kassiererin wurde ein Rettungswagen gerufen. Sie stand unter Schock. (dpa/var)

++ Diese Meldung wurde um 11.18 Uhr aktualisiert. ++