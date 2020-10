Gegen Mitternacht befuhr ein 28-Jähriger die Ludwig-Roselius-Allee in stadteinwärtiger Richtung. Wie die Polizei Bremen mitteilte, kam er mit seinem Opel in Höhe der Straße Hinter dem Rennplatz nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und stieß schließlich gegen einen Blitzermast auf einer Verkehrsinsel. Dieser knickte in Folge des Aufpralls um und fiel gegen eine dahinterstehende Ampel. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Einsatzkräfte vermuteten, dass der Mann Alkohol konsumiert hatte und nahmen ihn daher für eine Blutentnahme mit zu einer Wache. Der Führerschein des 28-Jährigen wurde sichergestellt und das Fahrzeug abgeschleppt.

Schwerer Unfall in Burglesum

In Burglesum stürzte ein 45-Jähriger mit einem Roller, nachdem er nach ersten Ermittlungen der Polizei von der Malmöstraße nach links in die Trelleborger Straße abbiegen wollte. Er trug keinen Helm und zog sich bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus und stellten zudem fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den Fahrer und die 41-jährige Halterin aufgenommen. Ob eine gültige Fahrerlaubnis vorliegt, werde ebenfalls geprüft. Der Roller wurde als Beweismittel sichergestellt.