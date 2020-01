Einsatzkräfte der Bremer Feuerwehr haben am frühen Donnerstagabend einen Küchenbrand in der Feldstraße gelöscht. (Christian Butt)

Ein Küchenbrand in einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Feldstraße im Ortsteil Fesenfeld hat am frühen Donnerstagabend die Bremer Feuerwehr beschäftigt.

Gegen 18.10 Uhr meldete eine Bewohnerin des Hauses, dass es unter ihrer Wohnung bei einer Nachbarin wohl brennt, das Treppenhaus verraucht sei und sie ihre Wohnung deshalb nicht verlassen könne, schildert die Feuerwehr das Geschehen. Die Anruferin machte sich dann auf Anraten der Feuerwehr auf ihrem Balkon im zweiten Obergeschoss bemerkbar und wurde von den Einsatzkräften mit einer Brandfluchthaube über das Treppenhaus nach draußen gerettet.

Die Frau sowie eine weitere Person, die beim Eintreffen der Feuerwehr bereits im Eingangsbereich des Gebäudes stand, wurden mit Verletzungen in Bremer Krankenhäuser gebracht.

Zwei Atemschutz-Trupps hatten den Küchenbrand im ersten Stock schnell unter Kontrolle. Um 18.42 Uhr habe der Einsatzleiter "Feuer aus" melden können, so die Feuerwehr. Insgesamt waren acht Einsatzfahrzeuge mit 23 Einsatzkräften vor Ort. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Einsatzort war währen der Löscharbeiten weiträumig abgesperrt.