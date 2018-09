Einsatzkräfte der Bremer Feuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Burgdamm haben einen Küchenbrand in einer Doppelhaushälfte in Grambke gelöscht. (dpa)

Zwei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro - das ist das Ergebnis eines Küchenbrandes in einer Doppelhaushälfte in Bremen-Nord.

Wie die Feuerwehr Bremen mitteilt, wurde die Rettungsleitstelle um kurz nach zwölf Uhr alarmiert. Einsatzkräfte der Bremer Wehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Burgdamm bekämpften das Feuer in dem Gebäude in Burg-Grambke.

Bereits vor deren Eintreffen hatte eine Frau das Haus mit Brandverletzungen im Gesicht und am Oberkörper verlassen, heißt es im Bericht der Feuerwehr. Sie wurde sofort bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt und dann in eine Bremer Klinik gebracht. Eine weitere Person, die Rauchgas eingeatmet hatte, wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, so die Feuerwehr.

Nach einer halben Stunde war der Brand in der Küche der Doppelhaushälfte gelöscht. Insgesamt waren 34 Einsatzkräfte mit zehn Fahrzeugen vor Ort. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.