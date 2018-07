Gröpelingen

Zwei Verletzte durch Wohnungsbrand in Bremen

In der Nacht zu Donnerstag hat es in Bremen-Gröpelingen in einem Wohnhaus gebrannt. Zwei Menschen mussten mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.