Im Transplantationszentrum am Uniklinikum Leipzig wird eine Niere transplantiert. In Deutschland gibt es jedoch viel zu wenige Spenderorgane. (Waltraud Grubitzsch / dpa)

Felix Wendler über die Widerspruchslösung

Zumutbar

Wer grundlegende Regelungen umkehren will, braucht dafür gewichtige Gründe – ein für viele Patienten lebensbedrohender Mangel an Spenderorganen gehört dazu. In der Diskussion um eine Neuregelung gilt es vor allem, mit einem weit verbreiteten Missverständnis aufzuräumen.

Die Widerspruchslösung entmündigt die Bürger nicht. Im Gegenteil: Sie fordert von den Menschen eine selbstbestimmte Entscheidung. Auch im Rahmen der Widerspruchslösung kann weiterhin jeder frei über den eigenen Körper verfügen. Sie nimmt eine Einschränkung der individuellen Freiheit lediglich insofern in Kauf, als sie es den Leuten verwehrt, ein unbequemes Thema zu ignorieren. Das ist angesichts der gegenwärtigen Probleme ein zumutbarer Preis.

Obwohl hierzulande nicht mehr Menschen Organspenden kritisch gegenüberstehen als in anderen europäischen Staaten, liegt der prozentuale Anteil von Spendern in Deutschland weit unter dem von beispielsweise Österreich oder Spanien. Die aktuelle Regelung widerspricht der grundsätzlich eher wohlwollenden Meinung der Bevölkerung zu Organspenden.

Das ist nicht nur gegenüber den Patienten in Deutschland unverantwortlich, die oftmals mehrere Jahre auf ein Spenderorgan warten müssen. Es ist auch unverantwortlich gegenüber der länderübergreifenden Organ-Vermittlungsstelle Eurotransplant, an der Deutschland zwar beteiligt ist, dort aber nur vergleichsweise wenig Organe einbringt. In vielen Nachbarländern ist die Widerspruchslösung schon seit Jahrzehnten etabliert.

Das ist nicht der einzige, aber sicherlich der wichtigste Grund für die dort deutlich höhere Anzahl von Spendern. Alle jetzt vorgeschlagenen Alternativen zur Widerspruchslösung würden kaum den Status quo verändern. Die Bürger umfangreich zu informieren, ist sowieso für alle Lösungen unabdingbar.

Es soll und darf natürlich nicht das Ziel sein, die Menschen in Unwissenheit zu lassen oder auf ihre Vergesslichkeit zu setzen. Was jedoch die Gruppe um Grünen-Chefin Annalena Baerbock und Linken-Vorsitzende Katja Kipping vorschlägt, ist allenfalls ein Spiel auf Zeit. Die Bürger alle zehn Jahre auf das Thema anzusprechen, wird die Wartelisten für Organe nicht wesentlich verkürzen.

Norbert Holst über die Entscheidungslösung

Unzumutbar

In der Medizin hat die sanfte Therapie zuweilen einen größeren Heilungseffekt als die radikale Methode. Das gilt auch für die Entscheidung, die der Deutsche Bundestag an diesem Donnerstag treffen muss. Soll die Widerspruchslösung die bisherige Entscheidungslösung ersetzen.

Oder bekommt Letzteres in modifizierter Form eine neue Chance? Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und SPD-Medizinexperte Karl Lauterbach, die Wortführer im Widerspruchslager, geht es vor allem um eines: mehr Organe. Tatsächlich grenzt die Knappheit an Spenderorganen in Deutschland an einen Notstand. Doch um den zu beheben, heiligt der gut gemeinte Zweck nicht jedes Mittel. Die Verfechter der Widerspruchslösung zeigen gern nach Spanien, dort ist das Verfahren Gesetz. Das Land hat in Relation zur Einwohnerzahl die meisten Organspender weltweit.

Doch der erste Eindruck täuscht. Experten halten nicht die gesetzliche Grundlage, sondern die hervorragende Organisation des spanischen Transplantationssystems für die Erklärung des Erfolgs. Dort werden vor allem die Kliniken in die Pflicht genommen, auf regionaler Ebene koordinieren unabhängige Büros die Spenden. In Deutschland hingegen gibt es 1300 Entnahmekrankenhäuser für rund 1000 Spender im Jahr – da fehlt es schnell an Expertise und Erfahrung.

Die Politik hat reagiert: Gesetzesänderungen von 2018 und 2019 sollen die Strukturen effizienter machen, zu mehr Transplantation führen. Das aktuelle Verfahren ist auf einem guten Weg, braucht aber Zeit. Doch der forsche Minister hat mit der Widerspruchslösung gleich nachgelegt. Mit ihr wird ein Mensch, der keinen Widerspruch gegen die Entnahme seiner Organe einlegt, zum staatlich verordneten Zwangsspender.

Das Schweigen eines Menschen als Zustimmung zu werten, ist übergriffig. Schließlich gibt es viele Personen, die das Thema Tod verdrängen. Andere sind hin- und hergerissen, ob sie sich für die Organspende entscheiden sollen. Die aufgedeckten Manipulationen im Transplantationsbereich haben diese Ängste noch befeuert. Sollte der Bundestag Spahns radikalem Vorschlag zustimmen, könnte es am Ende sogar noch weniger Organspender als heute geben.