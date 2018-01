Bürgermeister Carsten Sieling beim Neujahrsempfang des WESER-KURIER. (Frank Thomas Koch)

Das Wort des Bremer Bürgermeisters Carsten Sieling, sein Bundesland stehe vor einer Zeitenwende, sorgt für Kritik. Den markanten Begriff hatte der SPD-Politiker beim Neujahrsempfang des WESER-KURIER in Bezug auf die Konsolidierungsanstrengungen des Senats beim Haushalt verwendet. Die Opposition in der Bürgerschaft reibt sich an der Formulierung und sieht sie als überhöht an. Allerdings kommt Bremen bei der Konsolidierung tatsächlich voran: Sieling hatte in einem Interview mit dem WESER-KURIER bereits im Dezember gesagt, Bremen werde nach 2016 auch den Haushalt von 2017 mit einem Plus abschließen. Die exakten Zahlen sollen in der kommenden Woche offiziell mitgeteilt werden.

Eine neue Ära

Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) pflichtete dem Regierungschef bei: „Es war ein harter Weg, aber dem rot-grünen Senat ist es gelungen, die Schuldenbremse einzuhalten.“ Da Finanzen das Fundament für eine gestaltende Politik seien, könne man jetzt auch von einer Zeitenwende sprechen, sagte die Bürgermeisterin. Ähnlich sieht es Bürgerschaftspräsident Christian Weber (SPD): „Wir stehen vor einer neuen Zeit, einer neuen Ära, die kommen wird. Wir hatten jetzt 15 Jahre mit großen Anstrengungen, zu denen alle beigetragen haben. Jetzt kommt hoffentlich eine Zeit der Konsolidierung.“

Gut ein Jahr vor der Bürgerschaftswahl zeigt sich die Opposition kritisch. „Es ist eine Phrase vor dem Hintergrund, dass vom Senat in den vergangenen zweieinhalb Jahren nichts selbst angeschoben wurde“, sagte etwa der Bürgerschaftsabgeordnete Claas Rohmeyer (CDU) am Dienstag. Der Begriff Zeitenwende sei überhöht, meinte auch der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Magnus Buhlert. „Erst ist das Geld mit vollen Händen ausgegeben worden, dann musste eine rettende Lösung gefunden werden.“ Bremen müsse weiterhin jeden Cent umdrehen und eine solide Haushaltspolitik machen.

„Ich bin mir sicher mit dem Begriff Zeitenwende“

Bremen stehe am Beginn einer Zeitenwende, „weil wir abschließen werden, woran viele Menschen lange Jahre hart gearbeitet haben“, hatte Sieling am Montagabend gesagt. Dass Bremen die Schuldenbremse einhalten werde, sei von vielen bezweifelt worden. Am Rande des Neujahrsempfangs der Bürgerschaft am Dienstag sagte Sieling, dass er hinter dem Wort und seiner Bedeutung stehe. „Ich bin mir sicher mit dem Begriff Zeitenwende.“ Das sei nicht überhöht. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, um aus einer schwierigen Situation herauszukommen“, sagte er. „Wir sind wieder handlungsfähig.“

Tatsächlich sind 2018 und 2019 die Schlussphase der Haushaltskonsolidierung, bevor die Schuldenbremse greift. Die Länder haben sich verpflichtet, ab 2020 keine neuen Schulden mehr zu machen. Das angekündigte Haushaltsplus für 2017 bereitet den Weg für das laufende Jahr: „So wollen wir 2018 weitermachen“, hatte Sieling im Interview im Dezember gesagt. Auch wenn die Finanzbehörde die Zahlen noch nicht mitteilt, ist nach Angaben aus den Ressorts absehbar, dass die Hansestadt weniger Geld ausgegeben hat als ursprünglich geplant: Denn es waren weniger Flüchtlinge nach Bremen gekommen als angenommen, und es gab ein Plus bei den Steuereinnahmen.

Sabine Ritter, Soziologin an der Universität Bremen, sagte, dass man in diesem Zusammenhang definitiv nicht von einer Zeitenwende sprechen könne. Das sei ein viel zu großes Wort. „Eine Zeitenwende meint schon größere Umstürze und Umbrüche – tatsächlich auch im Sinne von Revolution sowie Umwälzungen der gesellschaftlichen Verhältnisse.“ Vor einem allzu leichtfertigen Umgang mit dem Begriff warnte auch der Historiker Jan Werquet. „Ereignisse von epochaler Bedeutung können Zeitenwenden markieren“, sagte der Experte für Stadtgeschichte im Focke-Museum. Die Tragweite dieser Ereignisse erschließe sich aber meist erst später. Relativierend fällt auch die Einschätzung von Jörn Brinkhus aus. Der Wirtschaftsexperte vom Staatsarchiv Bremen nennt zwei Ereignisse als Beispiele einer historischen Wende: den Beitritt Bremens zum Zollverein (1888) und die politische Umwälzungen nach dem Ersten Weltkrieg (1918/19).

„Es ist ein großes Wort“, sagte Propst Martin Schomaker. Im christlichen Zusammenhang spreche man bei der Geburt von Jesus Christus von einer Zeitenwende. Aber er könne die politische Sicht nachvollziehen, dass durch die verbesserte finanzielle Situation etwas Neues beginnen könne.